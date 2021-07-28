Цхинвал, , 20:45 — REGNUM МИД Республики Южная Осетия (РЮО) выступил с заявлением в связи с многонациональными военными учениями «Agile Spirit — 2021» в Грузии. В нём говорится:

Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов © ИА REGNUM

«С 26 июля по 6 августа в Грузии в десятый раз пройдут многонациональные учения «Agile Spirit — 2021», в которых примут участие 2500 военнослужащих из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии, в том числе около 1500 грузинских и 700 американских военнослужащих. На территорию Грузии доставлено большое количество самого современного вооружения и военной техники.

Целью учений заявлена задача повышения оперативной совместимости между подразделениями Альянса и стран-партнеров, улучшение и усиление оперативных возможностей в планировании и выполнении многонациональных военных операций, развитие готовности к взаимодействию в области безопасности. Однако, совершенно очевидно, что подобные декларативные заявления имеют мало общего с истинным положением дел. Реально ощутимым результатом этих военных игрищ НАТО на территории страны-агрессора становится планомерная эскалация напряженности в регионе, что не может не вызывать самого серьезного беспокойства.

Совершенно очевидно, что Североатлантический Альянс стремится к созданию на территории Грузии еще одного антироссийского военного плацдарма, вооружая и обучая при этом грузинскую армию, а Грузия, в свою очередь, одержимая реваншистскими идеями после проигранной в августе 2008 года войны против Южной Осетии, надеется с помощью политической и военной поддержки со стороны стран-членов НАТО удовлетворить свои незаконные притязания в отношении территорий соседних государств — Республики Южная Осетия и Республики Абхазия.

Расцениваем происходящее как целенаправленные попытки подрыва сложившейся в последние годы конструкции региональной стабильности и безопасности. В ситуации продолжающегося внутриполитического кризиса и тяжелого экономического положения официальный Тбилиси, пользующийся безответственной политической и военной поддержкой внерегиональных игроков и не желающий брать на себя обязательства по неприменению силы в отношении соседних государств, способен вновь стать зачинщиком самых опасных военных авантюр, несущих угрозу миру во всем регионе Южного Кавказа».

Учения специально для ИА REGNUM прокомментировал министр иностранных дел РЮО Дмитрий Медоев:

«Это очередные, можно сказать юбилейные учения, они проводятся уже в десятый раз. Такое скопление военной техники и участников учений вызывает опасения у всех граничащих с Грузией стран. Точно такие же «маневры» мы наблюдали у своих границ перед августом 2008 года…