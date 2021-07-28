Лос-Анджелес, США, 28 июля, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Кинопродюсер Лоренцо Ди Бонавентура подтвердил, что проект шестой части фильма «Крепкий орешек» официально закрыт. Об этом 28 июля сообщил портал Screen Rant.

Цитата из х/ф «Крепкий орешек» реж Джон МакТирнан. 1988. США Герои не сдаются!

Ди Бонавентура сказал, что его картина о новых приключениях Джона МакКлейна не пережил слияния Disney и Fox. Он не исключил, что в будущем на основе франшизы могут быть выпущены фильм или сериал, при этом отметив, что ничего не знает о планах кинокомпании.

Напомним, шестой фильм «Крепкий орешек» должен был стать одновременно и приквелом и сиквелом. Роль Джона МакКлейна в нём должен был исполнить не только Брюс Уиллис, но и некий молодой актёр. Впервые об этом проекте СМИ сообщили в сентябре 2017 года.