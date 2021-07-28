Рим, 28 июля, 2021, 20:44 — ИА Регнум.

В римском аэропорту «Фьюмичино» открылся пункт вакцинации от коронавируса, сообщили представители компании-оператора в среду, 28 июля.

(сс) Dipartimento Protezione Civile Медицинская проверка в аэропорту Италии

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Пункт располагается в зоне вылета. Предварительная запись не требуется. Все желающие (граждане Италии) смогут получить как первую прививку, так и (при наличии первой) вторую.

По данным на28июля, в Италии умерли128 010человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 15(днем ранее — на24). Число подтвержденных носителей выросло на5696(днем ранее — на4522). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 330 739 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены74 161человек — на3851 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали30 267 542человека, что составляет50,25% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе вступят в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не будут касаться обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

Весной-летом 2021 года как минимум пять граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Власти временно ограничили использование этой вакцины, после чего рекомендовали использовать ее только для вакцинации граждан старше 60 лет. Одновременно обсуждался вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», было начато ее тестовое производство в Италии.