Рабат, , 20:38 — REGNUM Королевство Марокко осуществило закупку у Турции 12 беспилотных летательных аппаратов, передаёт 28 июля ИА «Красная весна».

Как сообщается, беспилотники будут использоваться силовыми ведомствами для защиты территории страны и улучшения возможностей воздушного наблюдения за границами, отслеживания контрабандистов и борьбы с нелегальной миграцией, а также для контроля за подозрительными перемещениями людей.

Отмечается, что новые беспилотники уже поступили в распоряжение приграничных военных баз на севере и востоке Марокко. Предполагается, что разведывательные структуры королевства смогут с их помощью наблюдать за территорией и передавать изображения происходящего, особенно в труднодоступных местностях.