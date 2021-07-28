Киев, 28 июля 2021, 20:36 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет 30 июля выездное заседание на подконтрольной территории Донбасса.
Об этом 28 июля сообщало со ссылкой на свои источники издание «Украинская правда».
Согласно источнику, заседание состоится в Краматорске. Повестка дня не уточняется, но известно, что один из вопросов будет посвящен электроэнергетике. Также предполагается, что Совнацбез рассмотрит ситуацию на линии соприкосновения и комплекс вопросов, связанных с охраной государственной границы.
ИА REGNUM напоминает — ранее предполагалось, что 16 июля заседание СНБО Украины, впервые в истории пройдет не в Киеве, но потом офис президента отозвал данную инициативу.