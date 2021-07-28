Киев, 28 июля, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет 30 июля выездное заседание на подконтрольной территории Донбасса.

President.gov.ua Заседание СНБО

Об этом 28 июля сообщало со ссылкой на свои источники издание «Украинская правда».

Согласно источнику, заседание состоится в Краматорске. Повестка дня не уточняется, но известно, что один из вопросов будет посвящен электроэнергетике. Также предполагается, что Совнацбез рассмотрит ситуацию на линии соприкосновения и комплекс вопросов, связанных с охраной государственной границы.

ИА REGNUM напоминает — ранее предполагалось, что 16 июля заседание СНБО Украины, впервые в истории пройдет не в Киеве, но потом офис президента отозвал данную инициативу.