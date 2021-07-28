Токио, 28 июля, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Студия Witchcraft и компания Bandai Namco «тайно» отложили релиз игры Digimon Survive. Об этом 28 июля сообщает портал Comicbook.

(сс) Olichel С джойстиком в руках

Toei Animation сообщила в последнем финансовом отчёте, что игра выйдет в 2022 году, при этом компания не назвала более точные сроки релиза. Отметим, что выход Digimon Survive откладывается уже в третий раз.

https://twitter.com/Renka_schedule/status/1420372853787021312

Для справки: в основу ролевой игры с элементами стратегии и выживания Digimon Survive легла известная аниме-франшиза «Приключения Дигимонов». Игра выйдет на платформах PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.