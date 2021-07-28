Общество «Знание»: среди привитых низка заболеваемость COVID-19
Москва, 28 июля, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Российское общество «Знание» продолжает серию прямых эфиров просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ. В среду гостем студии стала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.
Глава Роспотребнадзора призвала зрителей поддерживать иммунитет с помощью правильного питания и здорового образа жизни и соблюдать меры безопасности — носить маски, мыть руки и обрабатывать поверхности. По словам Анны Поповой, по мере появления новых мутаций вируса соблюдать эти рекомендации становится все важнее: «Все вирусы постоянно меняются, и дальнейшие поколения вирусов могут размножаться внутри клетки, используя ее составляющие. Новые свойства вируса зависят от того, какие мутации закрепляются. Например, распространенный сейчас штамм «дельта» характеризуется большим количеством копий, а значит, он стал контагиознее в 2 или 3 раза, и носитель вируса может заразить большее количество людей, при этом сокращается инкубационный период заболевания».
Вакцинация позволит не допустить дальнейшего воспроизведения вируса в популяции и появления новых мутаций, рассказала Анна Попова.
По словам руководителя ведомства, заболеваемость среди привитых очень низкая, что говорит о высокой эффективности вакцин: среди привитых после полного цикла вакцинации — всего 0.7−0.8% заболевших, и около 2,5% привитых заболели среди тех, кто не завершил полный курс вакцинации.
В интервью Анна Попова затронула также вопрос эффективности государственных мер по борьбе с распространением коронавируса: «Каждая страна выработала свой алгоритм защиты от новой инфекции. В Китае был полноценный карантин, как при чуме, как при черной оспе. Появился новый термин — локдаун, и некоторые страны уже по 4 раза прошли по этому пути. Значит, это не самое эффективное средство, когда каждый раз приходится все останавливать — это неэффективно для купирования инфекции и вредно для экономики. Россия вводила изоляцию только один раз — за это время мы отработали рекомендации, как работать и не болеть, и убедились, что наши меры эффективны».
Глава ведомства рассказала, что для каждой сферы экономики были разработаны специфические рекомендации. Соблюдение предписанных ограничений позволило крупным предприятиям в разных отраслях сохранить здоровье сотрудников и производство, а после появления вакцины — обеспечить вакцинацию и снова сохранить здоровье людей.
Также Анна Попова отметила эффективную работу государственной системы здравоохранения в борьбе с коронавирусом: «Главная наша победа — в системе управления, мы это умеем. В самые пики заболеваемости у нас суточная заболеваемость была меньше, чем в ряде стран Европы. Россия стабильно входит в пятерку стран-лидеров по охвату тестирования — мы постоянно видим, что происходит в популяции, стараемся максимально быстро выявить всех, кто болеет и своевременно оказать медицинскую помощь».
В ходе интервью поговорили также о перспективах включения российских вакцин в список рекомендованных ВОЗ. Анна Попова отметила, что это было бы правильным решением — российские вакцины очень качественные и имеют большую историю. Спикер напомнила, что сегодня разработка вакцин в России основана на знаниях советских эпидемиологов, на наследии врачей, благодаря разработкам которых в мире была ликвидирована черная оспа и получены эффективные вакцины от других инфекционных заболеваний.
В заключение Анна Попова призвала молодых зрителей доносить достоверную информацию о вакцинации до своих сверстников: «Нельзя верить в некомпетентные заявления и обрекать себя на болезнь. Нельзя завоевывать знание такой ценой нельзя — ценой здоровья своего и своих близких. Доверие к профессиональному мнению — это то, чего нам сейчас не хватает. Давайте пробовать вместе. Люди, которые умеют говорить со своими сверстниками, могут помочь переломить ситуацию».
Интервью прошло в рамках просветительской инициативы «Разберемся в вакцинах вместе», направленной на популяризацию научных знаний о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Проект призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе.
Ранее в проекте уже приняли участие Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Павел Савчук, главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.
Запись интервью с Анной Поповой доступна на сайте https://covid.znanierussia.ru и в группе Российского общества «Знание» Вконтакте: https://vk.com/znanierussia.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, здесь же размещено расписание ближайших эфиров. Вопросы спикерам можно направлять через форму на сайте. Ответы на наиболее популярные вопросы будут озвучены во время прямых эфиров с экспертами.