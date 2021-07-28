Москва, 28 июля, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Российское общество «Знание» продолжает серию прямых эфиров просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ. В среду гостем студии стала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.

Иван Шилов, ИА REGNUM Вакцинация

Глава Роспотребнадзора призвала зрителей поддерживать иммунитет с помощью правильного питания и здорового образа жизни и соблюдать меры безопасности — носить маски, мыть руки и обрабатывать поверхности. По словам Анны Поповой, по мере появления новых мутаций вируса соблюдать эти рекомендации становится все важнее: «Все вирусы постоянно меняются, и дальнейшие поколения вирусов могут размножаться внутри клетки, используя ее составляющие. Новые свойства вируса зависят от того, какие мутации закрепляются. Например, распространенный сейчас штамм «дельта» характеризуется большим количеством копий, а значит, он стал контагиознее в 2 или 3 раза, и носитель вируса может заразить большее количество людей, при этом сокращается инкубационный период заболевания».

Вакцинация позволит не допустить дальнейшего воспроизведения вируса в популяции и появления новых мутаций, рассказала Анна Попова.

«Чтобы вирус не перешел на молодое поколение, его нужно остановить сейчас. Если он мутирует так, что иммунная система детей не справится, это будет страшно. Нам доступна вакцинация — инструмент, который не позволит вирусу дальше мутировать. Прискорбно, что мы им не пользуемся», — объяснила глава Роспотребнадзора.

По словам руководителя ведомства, заболеваемость среди привитых очень низкая, что говорит о высокой эффективности вакцин: среди привитых после полного цикла вакцинации — всего 0.7−0.8% заболевших, и около 2,5% привитых заболели среди тех, кто не завершил полный курс вакцинации.

В интервью Анна Попова затронула также вопрос эффективности государственных мер по борьбе с распространением коронавируса: «Каждая страна выработала свой алгоритм защиты от новой инфекции. В Китае был полноценный карантин, как при чуме, как при черной оспе. Появился новый термин — локдаун, и некоторые страны уже по 4 раза прошли по этому пути. Значит, это не самое эффективное средство, когда каждый раз приходится все останавливать — это неэффективно для купирования инфекции и вредно для экономики. Россия вводила изоляцию только один раз — за это время мы отработали рекомендации, как работать и не болеть, и убедились, что наши меры эффективны».

Глава ведомства рассказала, что для каждой сферы экономики были разработаны специфические рекомендации. Соблюдение предписанных ограничений позволило крупным предприятиям в разных отраслях сохранить здоровье сотрудников и производство, а после появления вакцины — обеспечить вакцинацию и снова сохранить здоровье людей.

Также Анна Попова отметила эффективную работу государственной системы здравоохранения в борьбе с коронавирусом: «Главная наша победа — в системе управления, мы это умеем. В самые пики заболеваемости у нас суточная заболеваемость была меньше, чем в ряде стран Европы. Россия стабильно входит в пятерку стран-лидеров по охвату тестирования — мы постоянно видим, что происходит в популяции, стараемся максимально быстро выявить всех, кто болеет и своевременно оказать медицинскую помощь».

В ходе интервью поговорили также о перспективах включения российских вакцин в список рекомендованных ВОЗ. Анна Попова отметила, что это было бы правильным решением — российские вакцины очень качественные и имеют большую историю. Спикер напомнила, что сегодня разработка вакцин в России основана на знаниях советских эпидемиологов, на наследии врачей, благодаря разработкам которых в мире была ликвидирована черная оспа и получены эффективные вакцины от других инфекционных заболеваний.

В заключение Анна Попова призвала молодых зрителей доносить достоверную информацию о вакцинации до своих сверстников: «Нельзя верить в некомпетентные заявления и обрекать себя на болезнь. Нельзя завоевывать знание такой ценой нельзя — ценой здоровья своего и своих близких. Доверие к профессиональному мнению — это то, чего нам сейчас не хватает. Давайте пробовать вместе. Люди, которые умеют говорить со своими сверстниками, могут помочь переломить ситуацию».

Интервью прошло в рамках просветительской инициативы «Разберемся в вакцинах вместе», направленной на популяризацию научных знаний о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Проект призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе.

Ранее в проекте уже приняли участие Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Павел Савчук, главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.

Запись интервью с Анной Поповой доступна на сайте https://covid.znanierussia.ru и в группе Российского общества «Знание» Вконтакте: https://vk.com/znanierussia.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, здесь же размещено расписание ближайших эфиров. Вопросы спикерам можно направлять через форму на сайте. Ответы на наиболее популярные вопросы будут озвучены во время прямых эфиров с экспертами.