Токио, 28 июля, 2021, 20:13 — ИА Регнум. В Японии 59-летний мужчина убил родителей из-за того, что они мешали ему смотреть аниме. Об этом 28 июля сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Полицейские взяли подозреваемого Дзюндзи Мацумото под стражу после того, как он признался в содеянном. Мужчина сообщил, что совершил преступление 20 июня 2021 года. Впоследствии он спрятал тела и отправился путешествовать по Японии. Стражи порядка задержали его в Киото 5 июля 2021 года.

«Было неприятно, что всякий раз, когда я смотрел аниме, мои родители мешали мне», — сказал Мацумото полиции, добавив, что он «не мог этого вынести».

Напомним, в мае 2021 года аниме-студия Khara пригрозила судебными исками агрессивным фанатам. После премьеры фильма «Евангелион 3.0+1.0» в японском сегменте сети стали появляться сообщения с угрозами в адрес сотрудников компании.