Хабаровск, 28 июля, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина высоко оценивает итоги визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Хабаровский край.

Khabkrai.ru Михаил Дегтярев

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«Мне есть с чем сравнивать, что было при прошлой команде и что изменилось с приходом временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева», — рассказала Светлана Калинина журналистам.

«Хочу поблагодарить Михаила Дегтярева за то, что наконец в регионе уделили внимание безопасности школ, а именно нахождению котельных прямо под зданиями школ. Неоднократно Народный фронт обращал на это внимание, и еще 5 лет назад была программа по выводу всех котельных за территорию школьных зданий, чтобы обезопасить детей в ходе отопительного сезона. И только в этом году 4 таких котельных будут вынесены за пределы школ», — подчеркнула она.

«Похвально, что край начал участвовать в программе «Чистая вода». Хабаровский край входил в число самых негативных территорий по качеству воды, теперь он включился в эту работу и деньги, которые федерация дает на эту программу, будут освоены. Согласно конкурсной документации всё было проторговано, в срок, и уже пришли подрядчики, работают по этой программе», — отметила также Светлана Калинина.

«Хочу отметить, что наконец работы по благоустройству начали проводиться в срок — в мае к ним приступают, как только позволяют погодные условия. Мне очень нравится, что временно исполняющий обязанности главы региона лично возглавил комиссию по программе расселения. И я знаю, что уже 20 процентов бараков, которые годами органы власти отказывались включать в реестр аварийных, сегодня выведены из программ капремонта и переведены в статус ветхого, аварийного жилья. Это значит, что как только поступят средства господдержки и региональная программа будет сформирована, люди получат новое жилье», — отметила член Центрального штаба ОНФ.

«Сегодня в Хабаровском крае есть прямая линия с временно исполняющим обязанности главы региона, по аналогии Прямой линии с президентом. Не каждый регион может похвастаться такой активной работой. И мне люди звонят и рассказывают, что наконец-то в отдаленных районах края видели губернатора, и это очень хорошая тенденция, что глава региона понимает, что обязан побывать во всех районах края, за который он отвечает. Также отмечу работу по программе капремонта. Долги, оставшиеся по программе прошлых лет были закрыты. И эту программу они тоже потихонечку выравнивают», — завершила свой комментарий Светлана Калинина.

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