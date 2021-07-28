Киев, , 20:08 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что у него «нет права и желания» вмешиваться в кадровую политику нацбанка страны, поскольку это «независимая институция».

Нацбанк Украины Alexander Noskin

Об этом Зеленский сказал журналистам 28 июля в кулуарах конференции «Украина 30».

«Мне кажется, неправильно вмешиваться в кадровую политику национального банка со стороны президента… Я должен это делать только когда не происходят те вещи, от которых в целом зависит стабильность финансовой системы Украины», — сказал президент.

Вместе с тем он отметил «стабильную валюту и стабильную гривну», а также наработки НБУ относительно кредитной системы и уменьшения процентов по кредитам для людей.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июня нынешнего года руководство департамента лицензирования национального банка Украины в полном составе подало заявления об увольнении, пожаловавшись на «централизацию принятия решений в одних руках и замену коллегиальности директивным принятием решений». Также известно, что увольняющиеся менеджеры были на встрече с Зеленским, где изложили ему своё видение ситуации. 20 июля издание Financial Times со ссылкой на два источника, близких к Зеленскому, сообщило, что нынешнего главу НБУ Кирилла Шевченко могут отправить в отставку.