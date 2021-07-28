Лос-Анджелес, США, 28 июля, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Представители Боба Оденкерка отказались сообщать информацию о состоянии актёра. Об этом 28 июля сообщает портал The Wrap.

Цитата из т/с «Лучше звоните Солу». реж Винс Гиллиган. 2015. США

Издание отмечает, что о состоянии здоровья Оденкерка ничего не было известно даже спустя 12 часов после того, как он был госпитализирован. Пока нет никакой информации о том, из-за чего актёр потерял сознание, ранее СМИ сообщили, что он находится в больнице под наблюдением врачей.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Боб Оденкерк упал по время съёмок сериала «Лучше звоните Солу», в котором он исполняет роль юриста Сола Гудмана. Зрители также знают актёра по роли Хатча Мэнселла в боевике «Никто».