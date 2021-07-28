Киев, 28 июля, 2021, 19:52 — ИА Регнум. На Украине на сегодняшний день официально зафиксированы и подтверждены уже 17 случаев заболевания штаммом коронавируса «Дельта», заявил на брифинге 28 июля главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

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В основном эти случаи зафиксированы в Киеве, в Закарпатье Украины и во Львовской области, отметил чиновник.

Также Кузин заявил, что в результате заражения штаммом «Дельта» на Украине скончался один человек, врач. Чиновник отметил, что скончавшийся не выезжал за пределы Украины, то есть факт инфицирования был на территории страны, вероятно, при исполнении служебных обязанностей или в домашних условиях.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в министерстве здравоохранения Украины заявили, что штамм «Дельта» серьезно угрожает здоровью граждан, серьёзный всплеск заболеваемости ожидается уже осенью. В ведомстве подчеркнули, что прививки от COVID-19 «эффективно предотвращают тяжелое течение болезни и спасают жизни».