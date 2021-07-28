28 июля 2021 | Время чтения 4 мин

В соцсетях Украины обсудили новость о том, что в Полтавской области полиция завела дело на главу города Хорол Сергея Волошина за публикацию в сети фотографии с флагом военно-морского флота СССР.

Мирослава Романенко, , 20:52 — REGNUM В Полтавской области полиция завела дело на главу города Хорол Сергея Волошина за публикацию в социальной сети фото с флагом военно-морского флота СССР. Об этом сообщает «112 Украина». Уточняется, что 25 июля Волошин с друзьями праздновал День военно-морского флота и во время празднования они фотографировались с флагом военно-морских сил СССР. Сам же глава города Хорол позже удалил снимки со своей учетной записи.

Открытие Парада в честь Дня Военно-морского флота в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Новость обсудили на телеграм-канале и YouTube-канале издания Klymenko Time. «Двойные стандарты: на Полтавщине против мэра возбудили уголовное дело за фото с флагом советских ВМС. При этом свастику на детской площадке в Кременчуге упорно не замечают», — отметили журналисты издания Klymenko Time.

Многие отметили, что, действительно, за использование нацистской символики на Украине, как правило, не наказывают. В целом люди поддержали Волошина.

«СССР им мешает. Всё, что вы, щенки, имеете, это остатки наследства СССР. Неблагодарные мрази. Под этим флагом освобождали мир. Под этим же флагом погоним всю нечисть прочь», — отреагировал читатель под псевдонимом touched the sun.

«Да-да, а свастика на детской площадке то такое… «Ничего страшного», — добавил egoriann.

«Твари, все дома строились при СССР. Мы квартиры получали бесплатно. А что вы сделали для народа?» — задалась вопросом lidiya.

Парад в честь Дня ВМФ СССР. 1964 МАММ / МДФ

«Мэр, — ты настоящий, нормальный человек, честь таким и хвала! Дай Бог тебе и нам всем сил и удачи победить мракобесие! Неизменно, рано или поздно, хотят или не хотят, шизофрения излечится и отойдет как бред, а правда, истина Божья останется непобедимой навсегда!» — пишет George.

«Это флаг ВМФ СССР, а не только России. Я служил под этим флагом и предавать его не собираюсь. Каждый год поднимаем на лодочной станции. Днепропетровская область», — отметил читатель под псевдонимом «Вовка в тридевятом царстве».

«А организаторов баскетбольного турнира за допуск команды с названием «гитлеровцы» почему не привлекают?» — спросила Татьяна М.

«Да пусть добивают свою государственность, хоть нормальные люди отмучаются. А поляки потом этих западников научат хозяйский сапог любить!» — отметил Игорь В.

«Уверен, у тех, кто открыл дело за флаг ВМФ России, под рубашкой свастика. А на левой груди профиль Гитлера, а на правой Геринга. А на *опе глобус дуркаины (Украины — М. Р.) наколот и Киев в центре», — отреагировал Себастьян П.

«Респект мэру и его сослуживцам. Как достали эти уроды, испоганившие нашу страну», — добавила Yuliia V.

«Отказывайтесь от всего советского, оставляйте себе только то, что сделали после 1991 года!» — призвал Евгений З.

День Военно-морского флота в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«А что они сделали, интересно? Всё, что сейчас есть в Украине, это всё осталось от того, советского! Хотя многих коробит слово «советское», ну так это правда! Дома до сих пор стоят, мосты, инфраструктура вся, ГЭС. Да всё!!! Что они сделали при этой незалежности? Ну да, майданы, перевороты, тарифы, безработица, угробили здравоохранение, уничтожили санэпидслужбу, ну вот только это их достояние после 1990 года незалежности от здравого смысла и ума…» — пишет Lada S.

«А стоял бы зиговал, ничего б не было», — добавил Кирилл П.

«100% правы», — ответила Кириллу П. Любовь С.

«Мэру из Полтавщины наша поддержка из Харьковщины. Так держать и Бог вам в помощь», — написала Любовь Л.

«Люди достойно отслужили, а что вспомнят, чем гордиться будут «атошники» (участники карательной операции в Донбассе — М. Р.)? Они и сейчас от простых людей… отгребают и им завидно. Как бы ни старалась укропропаганда, но 23 февраля, 9 мая, день ВМФ, 2 августа будут праздниками всегда. А день УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ — М .Р.) и прочее, пошли они в…» — отреагировал Максим П.

Военная подводная лодка «Волхов» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива Дарья Драй © ИА REGNUM

«Нацистское государство… Уже нечему удивляться», — пишет Вячеслав Витальевич.

«Ну надо же, на Украине ещё празднуют день ВМФ?» — удивился читатель под псевдонимом Amp.

«Ну как бы сами наскакали себе такое государство. Вот в ЛДНР скакать отказались, и я уважаю за это тех людей», — отметил Карл Февраль.

«На Украине не двойные стандарты. А один — конкретно нацистский», — добавила Elena Z.

«Эти мужики присягу давали. Вот и празднуют. Это их праздник. Молодцы все, включая мэра. А эти «патриоты» покричат и успокоятся», — подытожил Андрей С.

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