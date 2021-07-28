Скопье, 28 июля, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич надеется, что народы Боснии и Герцеговины найдут способ решить спорные вопросы, которые возникли в их взаимоотношениях, и сохранят мир в стране. Об этом сербский лидер заявил 28 июля в Скопье перед встречей с премьер-министрами Северной Македонии и Албании Зораном Заевым и Эди Рамой.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию, которая сложилась в БиГ после решения верховного представителя Валентина Инцко ввести в уголовный кодекс страны статью за отрицание «геноцида в Сребренице», Вучич заявил, что навязанные решения, направленные против интересов одного из народов БиГ, не могут быть полезными ни для кого, передает телеканал РТС.

Напомним, что ранее парламентские партии Республики Сербской приняли решение бойкотировать работу органов власти Боснии и Герцеговины до тех пор, пока спорный пункт введённой Инцко законодательной нормы не будет отменен.