Барселона, Испания, 28 июля, 2021, 19:43 — ИА Регнум. 34-летний капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси подпишет новый контракт с каталонский клубом в первых числах августа. Об этом 28 июля сообщило издание Diario Sport. На данный момент аргентинский нападающий находится в отпуске с семьей.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

Ранее сообщалось, что новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта предварительно договорился с Месси об условиях нового контракта. Капитан «сине-гранатовых» готов пойти на 50%-ное понижение зарплаты. С первого июля аргентинский нападающий находится в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне Лионель Месси принял участие в 47-ми матчах на клубном уровне, в которых отметился 38-ю забитыми мячами и 11-ю результативными передачами. В составе сборной Аргентины по футболу Месси стал победителем Кубка Америки 2021. Этот трофей стал для аргентинца первым в составе национальной сборной. Также Лионель Месси был признан лучшим игроком прошедшего южноамериканского турнира. В семи матчах нападающий набрал 4+5 очков по системе гол+пас.