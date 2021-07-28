Йошкар-Ола, 28 июля, 2021, 19:41 — ИА Регнум. В Марий Эл состоялось первое заседание штаба по газификации. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Altai-republic.ru Газификация домов

Штаб создан для координации действий ПАО «Газпром», властей региона, муниципальных образований и строительных организаций и будет оперативно решать вопросы газификации и газоснабжения.

По предварительным данным, в программу догазификации в Марий Эл попадают около 7 тыс. домовладений. Согласно опросам, готовы принять в ней участие около 3,5 тыс. домохозяйств в газифицированных населенных пунктах.

С 26 июля «Газпром газораспределение» начал прием заявок на подведения газа к границам земельных участков. На их основе будет сформирован план-график выполнения работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл в 2021 году планируется построить межпоселковые и внутрипоселковые (распределительные) газопроводы общей протяженностью 30 км. Стоимость новых магистралей составит 1,36 млрд рублей. По состоянию на 1 июня текущего года, уровень газификации в целом по республике составляет 89,4%, в сельской местности — 78,6%.

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