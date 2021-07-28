Генуя, Италия, 28 июля, 2021, 19:34 — ИА Регнум. 26-летний форвард «Дженоа» и сборной Узбекистана по футболу Эльдор Шомуродов близок к переходу в «Рому». Римский клуб возьмет футболиста в годичную аренду с обязательным правом выкупа за 16 миллионов евро. Стоимость аренды составит 2,5 миллиона евро.

Fclm.ru Элдор Шомуродов

В прошедшем сезоне Эльдор Шомуродов принял участие в 31-м матче Серии А, в котором отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Узбекский нападающий стал третьим бомбардиром в клубе после Джанлуки Скамакки (12 голов) и Маттиа Дестро (11 голов).

Эльдор Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» 1 октября 2020 года. Итальянский клуб заплатил за форварда сборной Узбекистана 7,5 миллиона евро. Текущее соглашение футболиста с «Дженоа» рассчитано до конца сезона 2023/24.