Генуя, Италия, 28 июля, 2021, 19:29 — ИА Регнум. 27-летний бразильский опорный полузащитник «Пармы» Эрнани, выступавший ранее за санкт-петербургский «Зенит», может продолжить карьеру в «Дженоа». По итогам прошедшего сезона «Парма» вылетела в Серию B и готова расстаться с рядом игроков из-за финансовых проблем, связанных с понижением клуба в классе.

Андрей Пронин ИА REGNUM Эрнани

В прошедшем сезоне Эрнани принял участие в 33-х матчах итальянской Серии А 2020/21, в которых отметился семью забитыми мячами (из которых один — с пенальти) и тремя результативными передачами.

«Парма» выкупила Эрнани у «Зенита» 1 сентября 2020 года за 6,47 миллиона евро. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает бразильца в 6,5 миллиона евро.

В составе «Зенита» Эрнани выходил на поле в 23-х турах Российской Премьер-лиги. На счету бразильца 2 (1+1) очка по системе гол+пас.