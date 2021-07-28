Лондон, 28 июля, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Один из самых перспективных защитников сборной Франции Жюль Кунде может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Руководство лондонского «Челси» согласовало с 22-летним защитником «Севильи» пятилетний контракт до конца сезона 2025/26. Об этом 28 июля сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Adrien33000 Жюль Кунде

Также сообщается, что «Челси» готов отдать за Кунде 30−35 миллионов евро и своего центрального защитника Курту Зуму.

В прошедшем сезоне Жюль Кунде принял участие в 34-х матчах испанской Примеры, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Благодаря своей уверенной игре 22-летний защитник получил вызов в сборную Франции на Чемпионат Европы 2020. Футболист отыграл целый матч со сборной Португалии (2:2).

Текущее соглашение Жюля Кунде с «Севильей» рассчитано еще на три сезона. Авторитетный портал transfermarkt оценивает перспективного защитника в 60 миллионов евро.