Екатеринбург, 28 июля, 2021, 19:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пустят дополнительные электрички до аэропорта «Кольцово», сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка

Интенсивность движения электрички увеличат со 2 августа из-за реконструкции моста на Кольцовском тракте. На участке дороги стали образовываться пробки.

Дополнительные рейсы запустили по инициативе надзорного ведомства. «Время курсирования определено с учетом времени наибольшего количества убывающих рейсов из международного аэропорта», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время ремонта моста произошёл скандал. Когда путепровод перекрыли, на нём не оказалось рабочих, что вызвало негодование простых водителей и властей.

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