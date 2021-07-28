Москва, 28 июля, 2021, 19:16 — ИА Регнум. 28 июля руководство «Порту» приняло решение отказать московскому «Спартаку» в трансфере 27-летнего португальского универсального флангового защитника Уилсона Манафы. Как сообщает источник, «красно-белые» предлагали за контракт футболиста 15 миллионов евро.

Дмитрий Садовников Игроки «Спартака»

В прошедшем сезоне Уилсон Манафа принял участие в 31-м туре португальской Примейры Лиги, в которых отметился двумя результативными передачами. В девяти матчах Лиги Чемпионов УЕФА 2020/21 защитник записал на свой счет один ассист.

Уилсон Манафа перешел в «Порту» 21 января 2019 года из «Портимоненсе». На данный момент стоимость португальца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро. Соглашение футболиста с «драконами» рассчитано еще на два года до конца сезона 2022/23.