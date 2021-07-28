Москва, 28 июля, 2021, 19:12 — ИА Регнум. 27-летний французский центральный защитник Самуэль Жиго хочет получать по новому контракту с московским «Спартаком» не менее 3,5 миллиона евро за сезон. По текущему контракту француз получает 1,8 миллиона евро в год.

Андрей Пронин ИА REGNUM Себастьян Дриусси и Самуэль Жиго

Самуэль Жиго перешел в «Спартак» 1 июля 2018 года из бельгийского «Гента». «Красно-белые» заплатили за футболиста 8 миллионов евро. На данный момент transfermarkt оценивает Жиго в 11 миллионов евро. Текущее соглашение французского защитника с московским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

В прошедшем сезоне Самуэль Жиго принял участие в 27-ми матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами в рамках Российской Премьер-лиги.

На данный момент самым высокооплачиваемым футболистом «Спартака» является опорный полузащитник сборной России Роман Зобнин с зарплатой в 3,5 миллиона евро за сезон.