Киев, , 19:10 — REGNUM На Украине антикоррупционные органы просят суд арестовать экс-президента страны Виктора Януковича, а также его сына Александра Януковича.

Виктор Янукович Igor Kruglenko

Соответствующее ходатайство направлено в Высший антикоррупционный суд сегодня, 28 июля, сообщает национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Ведомство уточняет, что старший и младший Януковичи являются подозреваемыми по делу о завладении государственной резиденцией «Межигорье» путем злоупотребления своим служебным положением.

В сообщении отмечается, что это дело расследуется с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1,5 тыс. томов.

ИА REGNUM напоминает, что государственная резиденция «Межигорье» расположена в Вышгородском районе Киевской области. С 2010 по 2014 годы, в период своего президентства, там проживал Виктор Янукович. В отношении свергнутого президента на Украине до сих продолжается целый ряд судебных процессов, в частности, его обвиняют в государственной измене.