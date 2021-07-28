Санкт-Петербург, 28 июля, 2021, 19:05 — ИА Регнум. 28 июля леверкузенский «Байер-04» предложил 26-летнему форварду санкт-петербургского «Зенита» и сборной Ирана по футболу Сердару Азмуну пятилетний контракт с зарплатой в 2,8 миллиона евро за сезон. Об этом сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте.

Андрей Пронин ИА REGNUM Сердар Азмун

Также сообщается, что сумма трансфера Азмуна из «Зенита» в «Байер» может достичь 18 миллионов евро. При этом на данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает иранского форварда в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в одним матче Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с «Химками». Иранец поразил ворота подмосковной команды на 33-й минуте встречи.