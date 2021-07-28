Вологда, 28 июля, 2021, 19:02 — ИА Регнум. В Вологодской области вакцинацию от коронавирусной инфекции завершили 164 369 человек. Об этом на заседании оперштаба сообщил заместитель руководителя штаба Алексей Плотников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

«Планируемый объем прививок выполнен на 40%, но этот уровень ниже среднероссийского. В общей структуре вакцинированных 41% — лица старше 60 лет. Мы занимаем по этой позиции шестое место в РФ», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти продлили действие анти ковидного режима до конца августа.