Стокгольм, 28 июля, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Spotify сообщил о росте количества пользователей во втором квартале 2021 года. Об этом 28 июля пишет издание vc.ru.

Sportpit.see16.ru График роста

По данным издания, количество пользователей сервиса планово увеличилось на 20%. Владельцы компании связывают это с удачным рекламным сотрудничеством с компаниями Samsung, Microsoft, студией Epic Games и другими.

Помимо роста количества пользователей, увеличилась и выручка Spotify за второй квартал 2021 года — она составила €2,33 млрд. Прибыль от рекламы также возросла на 110%, во многом из-за продаж в подкастах.

Ранее сервис Spotify запустил платную подписку на подкасты в США. Её цена составляет от $2,99 до $7,99 в месяц.