Петрозаводск, 28 июля, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Петроглифы Республики Карелия включены в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это решение сегодня принято на заседании 44-й сессии комитета ЮНЕСКО, сообщил 28 июля глава региона Артур Парфенчиков.

Пресс-служба Главы Республики Карелия Беломорские петроглифы

«Во время голосования со стороны экспертов не было ни единого возражения! Уникальная ценность петроглифов Онежского озера и Белого моря получила официальное международное подтверждение», — сообщил глава республики.

Он отметил, что петроглифы Карелии давно стали символом республики. Посмотреть их приезжают тысячи туристов со всего мира.

«Практика показывает, что после признания объекта всемирным наследием ЮНЕСКО, поток туристов к нему, особенно из-за рубежа, значительно увеличивается. Поэтому включение петроглифов в список всемирного наследия — важное событие не только для нашей республики, но и для всей страны. Безусловно, это будет способствовать повышению престижа Карелии в России и на международном уровне», — добавил он.

При этом Парфенчиков подчеркнул, что новый статус петроглифов — это еще и дополнительные обязательства по их сохранению, которые берут на себя власти республики.

«Важно будет уделить внимание транспортной инфраструктуре, благоустройству городов Беломорск и Пудож, развитию в них сферы услуг и гостиничного сервиса», — подчеркнул он.

Петроглифы Онежского озера и Белого моря — это мировой памятник первобытного искусства эпохи неолита, один из самых крупных по количеству изображений и по площади распространения комплексов наскального искусства. В настоящее время в Карелии ведется работа по созданию музея наскального искусства под открытым небом.