Токио, 28 июля, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Square Enix выпустила релизный трейлер ролевой игры NEO: The World Ends with You. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале компании.

Nintendo Switch

В трейлере показаны фрагменты игрового процесса из NEO: The World Ends with You. Разработчики также напоминают, что релиз проекта на PS4 и Nintendo Switch уже состоялся.

NEO: The World Ends with You получила преимущественно высокие оценки от геймеров и критиков. Ожидается, что в августе 2021 года игра также выйдет на PC.