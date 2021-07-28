Москва, 28 июля, 2021, 18:56 — ИА Регнум. 28 июля стартовали съёмки нового сериала «Люся» с Данилой Козловским и Кристиной Асмус в главных ролях. Это драмеди от создателей «Сладкой жизни» и «Звоните ДиКаприо!» поставлено режиссёром «Конференции» Иваном Твердовским. В центре сюжета Сеня — создатель умной колонки Люся. Он экспериментирует с алгоритмами, обсуждая с Люсей личные темы, свою семью, людей вокруг и старается сделать её максимально человечной. Люся быстро становится чем-то гораздо большим, чем просто колонка — она единственная, кому Сеня может доверить свои переживания, проблемы и размышления. Роль создателя голосового помощника сыграет Данила Козловский. Также в сериале снимутся Дарья Савельева, Кристина Асмус, Максим Виторган, Ян Цапник и Григорий Верник. Драма «Люся» выйдет в формате восьми получасовых серий. Премьера запланирована на видеосервисе Premier в 2022 году.