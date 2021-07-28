Псков, 28 июля, 2021, 19:06 — ИА Регнум. В Псковской области до конца июля должны быть вакцинированы 60% работников сферы образования, тем более что накануне в регионе поступила крупная партия вакцины, часть которой предназначена именно для вакцинации этого слоя населения. Об этом 28 июля сообщил губернатор региона Михаил Ведерников во время совещания с председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко.

Пресс-служба администрации Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава комздрава региона Марина Гаращенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

По его словам, в Псковскую область поступила дополнительная партия вакцины — 20 тыс .доз «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), 5 тыс. из которых будет направлено на вакцинацию педагогов.

«Остальные 15 тыс доз препарата распределят по муниципальным образованиям», — уточнил губернатор.

Также в регион поступила партия препарата «Спутник Лайт» в более 2,3 тыс доз. Он в основном предназначен для ревакцинации населения Псковской области. Губернатор обратил внимание на важность своевременных запросов на дополнительные партии вакцины в федеральный центр и наличие ассортимента препаратов. При этом вакцину, поступающую в регион в меньшем количестве, «КовиВак» и «ЭпиВакКорону», необходимо распределять адресно — в первую очередь для пациентов, которые нуждаются в ней по рекомендации врача.

«Во избежание распространения в Псковской области новых штаммов COVID-19 исследования должны проводиться всем пациентам старше 50 лет, гражданам с пневмонией, вирусными заболеваниями и малейшими респираторными проявлениями, а также людям из очагов заражения новой коронавирусной инфекцией», — распорядился Ведерников.

Также будут скорректированы сроки проведения обязательной вакцинации жителей региона, а также организация прививочной кампании среди иностранных граждан, в том числе студентов псковских вузов.

Заметим, с начала пандемии в Псковской области подтверждено 43 408 случаев заражения коронавирусом из них 118 — за минувшие сутки. Это на два случая больше, чем днем ранее. При этом вылечились 35 687 из ранее заболевших, в том числе 111 — за минувшие сутки. Умерло — 555 человек, еще два летальных случая были зафиксированы за минувшие сутки.