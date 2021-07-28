Лондон, 28 июля, 2021, 18:52 — ИА Регнум. AMD может представить процессоры на архитектуре Zen 4 и видеокарты RDNA 3 в 2022 году. Об этом 28 июля сообщает журнал PC Gamer.

Процессор AMD

Издание отметило, что несмотря на ситуацию дефицита компонентов компания не планирует вносить изменения в планы по разработке новых технологий. В сети появилась информация, что AMD выпустит процессор Zen 4 со встроенным графическим ядром на базе архитектуры RDNA 2. Некоторые инсайдеры также сообщают, что процессоры Zen 4, известные под кодовым названием Raphael, возможно, будут поддерживать только оперативную память DDR5.

Автор статьи отметил, что вряд ли AMD пойдёт на такой шаг, поскольку Intel Alder Lake, как ожидается, получат поддержку как DDR4, так и DDR5. Некоторые эксперты также сообщили, что Raphael будет иметь 16 ядер. По мнению PC Gamer, AMD представит новые устройства «осенью 2022 года».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что AMD планирует выпустить бюджетные процессоры Ryzen и Athlon, на основе архитектуры Zen 2. Речь идёт о Ryzen 5 4500, Ryzen 3 4100 и Athlon Gold 4100GE.