Воткинск, Удмуртия, 28 июля, 2021, 18:51 — ИА Регнум. В ходе расследования уголовного дела по ч.3 ст.30 ч.4 ст.158 УК РФ («Покушение на кражу в особо крупном размере») была установлена личность мужчины, который пытался вскрыть банкомат в отделении одного из банков в Воткинске. Им оказался 46-летний рабочий местного предприятия, сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Банкомат

Сообщение о попытке кражи поступило в отделение полиции в мае текущего года. Установлено, что в ночное время в отделение банка зашел мужчина в маске, который с помощью газовых баллонов попытался вскрыть один из банкоматов. После того, как мужчина вскрыл панель аппарата, сработала система безопасности, злоумышленник тут же скрылся. В банкомате находилось 2,74 млн рублей.

Личность мужчины была установлена в ходе совместных действий сотрудников межрайонного отдела по борьбе с имущественными преступлениями Управления уголовного розыска МВД по Удмуртии и оперативников МО МВД России «Воткинский». Задержание провели сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии. Сейчас злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — подчеркнули в управлении МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле этого года в Ульяновске вынесли приговор двум гражданам Молдавии, которых обвинили во взрыве банкомата и хищении порядка 2,5 млн рублей. Преступление было совершено в ночь с 3 на 4 апреля 2018 года в магазине села Белый Ключ в городе Ульяновске. По данным правоохранителей, злоумышленники взяли баллоны с пиротехническим веществом и организовали взрыв банкомата, похитив деньги.

Читайте также: Двух иностранцев в Ульяновске осудили за взрыв банкомата