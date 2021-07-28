Тамбов, 28 июля, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Налоговые и неналоговые поступления в бюджет Тамбовской области за январь-июнь этого года составили 131 процент к аналогичному периоду прошлого года и 123 процента к «доковидному» 2019 году, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Правительство Тамбовской области Оперативное совещание

Итоги исполнения консолидированного бюджета региона за первое полугодие 2021 года обсудили на оперативном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

Как сообщила исполняющая обязанности заместителя главы администрации области, начальника финансового управления Тамбовской области Любовь Третьякова, за январь-июнь текущего года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета демонстрировали впечатляющий рост. Поступления за первое полугодие составили 18,2 млрд рублей, что составляет 131 процент к уровню 2020 года и 123 процента к «доковидному» 2019 году.

Рост собственных доходов регионального бюджета достиг 35 процентов или 3,6 миллиарда рублей, поступления местных бюджетов выросли на 20 процентов или на 687 миллионов рублей.

Глава региона высоко оценил представленные показатели.

«Эти цифры не могут не радовать. Они свидетельствуют о том, что экономика региона эффективно работает», — сказал Александр Никитин.

Основной прирост налогов складывается в текущем году по налогу на прибыль, НДФЛ и акцизам. При этом увеличение поступлений налога на прибыль, как и в прошлом году, формируют плательщики области. Общая сумма прироста поступлений по этому налогу к соответствующему уровню 2020 года составила 1,7 миллиарда рублей, а от хозяйствующих субъектов области поступило больше прошлогоднего уровня на 1,3 миллиарда рублей.

В первом полугодии прирост налога на доходы физических лиц составил 848 миллиона рублей или 15,4 процента. По темпу роста подоходного налога Тамбовская область занимает второе место по ЦФО и 14-е по России.

«Темпы поступления подоходного налога показывают, что в первом полугодии текущего года экономическая сфера региона с поставленными задачами успешно справилась», — отметил Александр Никитин.

В первом полугодии рост собственных доходов обеспечили органы власти городов Мичуринск, Моршанск и Тамбов, а также всех муниципальных районов. По этому показателю лидирует Уваровский район — 426 процентов. Отличные результаты получены в Мордовском, Сосновском и Сампурском районах.