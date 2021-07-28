Вашингтон, 28 июля, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Релиз дополнения The Virtuous Cycle для ролевого экшена Mortal Shell состоится 18 августа 2021 года. Об этом сообщалось в трейлере, опубликованном 28 июля на YouTube-канале Playstack.

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Дополнение добавит в игру новый режим, около 100 способностей, уникальный класс персонажа и трансформирующееся оружие под названием «Аксатана». Одновременно с выходом The Virtuous Cycle состоится релиз Mortal Shell в Steam.

Напомним, что Mortal Shell — это экшен-игра, черпающая вдохновение из проектов серии Dark Souls. Её релиз состоялся в августе 2020 года.