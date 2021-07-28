Женева, Швейцария, 28 июля, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Следующая российско-американская встреча по стратегической стабильности в городе Женеве (Швейцария) пройдёт в конце сентября 2021 года, сообщил 28 июля журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

США и Россия

Комментируя состоявшуюся в Женеве сегодня, 28 июля, встречу представителей России и США по стратегической стабильности, представитель Госдепа назвал её успешной, поскольку она прошла на профессиональном уровне, обсуждение было содержательным.

Так, обсуждались возможные новые меры контроля над ядерным оружием и другие вопросы безопасности. По словам Прайса, о прошедших переговорах американские представители проинформируют союзников по НАТО на встрече завтра, 29 июля.

Представитель Госдепа уточнил, что делегации России и США договорились в конце сентября провести очередную встречу. До этого будут проходить «неформальные консультации».