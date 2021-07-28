Киев, 28 июля, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Послы стран G7 на Украине сегодня, 28 июля, провели встречу с председателем Верховного суда страны Валентиной Данишевской, в ходе которой обсуждалось быстрое внедрению судебной реформы.

Wadco2 Верховный суд Украины

Об этом говорится в совместном заявлении послов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно тексту заявления, на встрече обсуждалась «общая заинтересованность» в скорейшем внедрении судебной реформы на Украине.

«Послы подтвердили свою приверженность поддержке реформы и обновления высшего совета правосудия и высшей квалификационной комиссии судей», — говорится в обращении.

Напомним, что 20 июля Верховная рада Украины разблокировала подписание скандального закона о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, который фактически отдаёт суды под контроль международных экспертов.

Вместе с тем в июле Верховный суд Украины признал незаконным указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, после чего отношения суда и офиса президента резко обострились. В частности, госбюро расследований Украины (ГБР) открыло дело против судей, которые отменили указ президента.