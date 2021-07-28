Атланта, США, 28 июля, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст живёт в комнате на территории стадиона Mercedes-Benz в Атланте (США). Об этом 28 июля пишет портал Media Leaks.

(сс) Peter Hutchins Канье Уэст

Как отмечает портал, Уэст поселился в скромной комнате на территории стадиона для того, чтобы завершить свой будущий альбом Donda. Рэпер даже опубликовал фото нового места проживания в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CR2iSqsI8zx/

ИА REGNUM напоминает, что 23 июля 2021 года Канье Уэст презентовал свой будущий альбом Donda именно на стадионе Mercedes-Benz. Один из исполненных синглов под названием Love Unconditionally («Безусловная любовь») посвящён его расставанию с бывшей женой, моделью Ким Кардашьян.