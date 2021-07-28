Лейк-Форест, США, 28 июля, 2021, 18:36 — ИА Регнум. В Сети появился трейлер открытого бета-тестирования игры Back 4 Blood. Его опубликовали 28 июля на YouTube-канале компании Warner Bros. Games.

(сс) StartupStockPhotos За компьютером

Бета-тестирование пройдёт с 12 по 16 августа 2021 года. Геймерам, оформившим предзаказ, доступ к тестированию откроется уже 5 августа 2021 года.

Напомним, что официальный релиз Back 4 Blood намечен на 12 октября 2021 года. Игра выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.