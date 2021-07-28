Екатеринбург, 28 июля, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Общественная палата Свердловской области подготовила почти 12 тыс. наблюдателей для предстоящих выборов. Об этом сообщили в пресс-службе общественного органа.

Общественная палата Свердловской области Общественная палата Свердловской области

О подготовке наблюдателей заявил на совещании с представителями политических партий спикер региональной Общественной палаты Александр Левин.

«Активность, которую демонстрируют игроки, свидетельствует о том, что выборы будут не только конкурентными, но и непростыми», — сказал председатель.

Соглашение о сотрудничестве на выборах подписаны с большинством региональных представительств партий, отметил Левин. В сентябре в регионе будут выбирать депутатов Госдумы и свердловского Законодательного собрания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе определили новых членов Общественной палаты Свердловской области.