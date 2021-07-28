Белград, 28 июля, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Сербское государство намерено решительно бороться против распространения африканской чумы свиней в тех регионах, где находятся главные свинофермы страны. Об этом 28 июля заявил министр сельского хозяйства Сербии Бранислав Недимович.

Borisoglebsk.bloknot-voronezh.ru Чума свиней

«Когда речь идет об африканской чуме свиней, тут все было ожидаемо. Даже Германия не может справиться с этим ветеринарным заболеванием. От этой болезни нет лекарств, людям она не угрожает, но зато она просто уничтожает фонд свиней», — заявил Недимович новостному агентству «Танюг».

Министр сельского хозяйства Сербии отметил, что регионы на востоке страны, на границе с Болгарией и Румынией являются зонами высокого риска распространения свиной чумы.

«В Румынии это заболевание сильно распространено, и там не могут с ним справиться. Мы все еще контролируем ситуацию в Восточной Сербии, есть очаги заболевания в центральной Сербии. Наши главные производители находятся в областях Мачва, Срем и Южный Банат, и мы сделаем все, чтобы защитить эти области», — добавил Бранислав Недимович.

Напомним, что в Россию из Сербии в 2017—2018 гг. было импортировано 5.82 тыс. тонн товаров из группы «мясо и продукты из мяса». В основном импортировались «свинина» (84%), «свиной жир» (8%).