Африканская чума свиней грозит уничтожением свиноводческой отрасли Сербии
Белград, 28 июля, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Сербское государство намерено решительно бороться против распространения африканской чумы свиней в тех регионах, где находятся главные свинофермы страны. Об этом 28 июля заявил министр сельского хозяйства Сербии Бранислав Недимович.
«Когда речь идет об африканской чуме свиней, тут все было ожидаемо. Даже Германия не может справиться с этим ветеринарным заболеванием. От этой болезни нет лекарств, людям она не угрожает, но зато она просто уничтожает фонд свиней», — заявил Недимович новостному агентству «Танюг».
Министр сельского хозяйства Сербии отметил, что регионы на востоке страны, на границе с Болгарией и Румынией являются зонами высокого риска распространения свиной чумы.
«В Румынии это заболевание сильно распространено, и там не могут с ним справиться. Мы все еще контролируем ситуацию в Восточной Сербии, есть очаги заболевания в центральной Сербии. Наши главные производители находятся в областях Мачва, Срем и Южный Банат, и мы сделаем все, чтобы защитить эти области», — добавил Бранислав Недимович.
Напомним, что в Россию из Сербии в 2017—2018 гг. было импортировано 5.82 тыс. тонн товаров из группы «мясо и продукты из мяса». В основном импортировались «свинина» (84%), «свиной жир» (8%).