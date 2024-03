Вашингтон, 28 июля, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Ветераны Naughty Dog, Infinity Ward, Sony Santa Monica Studio, EA и Bungie основали собственную игровую студию под названием That's No Moon. Об этом 28 июля сообщает «Игромания».

Кадр из игры «The Last of Us» The Last of Us

Творческим руководителем студии стал Тайлер Куросаки, а геймдиректором — Джейкоб Минкофф. «Игромания» отмечает, что до этого разработчики вместе работали над The Last of Us, Call of Duty: Infinite Warfare и Call of Duty: Modern Warfare.

Сообщается, что компания Smilegate уже инвестировала в That's No Moon порядка $100 млн. Эти деньги пойдут на разработку сюжетной приключенческой игры.