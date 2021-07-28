Калуга, 28 июля, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Сегодня, 28 июля губернатор Калужской области Владислав Шапша провел заседание совета по реализации региональной составляющей национального проекта «Жилье». О выполнении планов жилищного строительства доложил руководитель профильного министерства Вячеслав Лежнин. По его информации, за пять месяцев этого года построено около 307 тысяч кв. метров, что на 21% превышает аналогичный показатель прошлого года. Среди субъектов входящих в состав ЦФО, за исключением Москвы и Московской области, Калужская область занимает восьмое место по объему введенного жилья. Областные лидеры — Калуга, Обнинск, Жуковский и Боровский районы. В этих муниципалитетах построено более половины от всего объема введенного жилья (168 тыс. кв. метров). Министр подчеркнул, что по итогам полугодия по вводу жилья на человека в ЦФО регион традиционно занимает третье место (0,31 кв. метр) после Липецкой (0,34 кв. метра) и Ярославской (0,33 кв. метра) областей.

Пресс-служба правительства Калужской области Заседание совета при губернаторе Калужской области по реализации региональной составляющей национального проекта «Жилье» 28.07.21

Как передает пресс-служба правительства Калужской области, Вячеслав Лежнин отметил, что для выполнения планов по улучшению жилищных условий калужан и в будущем набирает темпы льготное ипотечное кредитование — за пять месяцев этого года их выдано на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению министра, важнейший инструмент стимулирования темпов строительства — участие области в мероприятиях федерального проекта «Жилье». В 2021 году общий объем финансирования региональных мероприятий составляет 349,5 млн рублей, из них средства федерального бюджета — почти 291 млн рублей. Благодаря им планируется завершить строительство двух автомобильных дорог и системы канализации 51-го микрорайона в Обнинске, детский сад на 350 мест на улице Братьев Луканиных в Калуге. Владислав Лежнин отметил «готовность министерства к диалогу с застройщиками нашего региона, оказанию содействия по всем возможным направлениям» для разработки дополнительных механизмов государственной поддержки этого сектора экономики.

Пресс-служба правительства Калужской области Заседание совета при губернаторе Калужской области по реализации региональной составляющей национального проекта «Жилье» 28.07.21

Представители строительных компаний, которые реализуют различные проекты на территории Калужской области, рассказали о своих планах на ближайшие годы. Речь также шла об особенностях новейших технологий для повышения комфорта жилья, снижения транспортной нагрузки в городах, сдерживания роста цен и о трудностях с получением земельных участков для организации работы через 2−3 года.

Пресс-служба правительства Калужской области Заседание совета при губернаторе Калужской области по реализации региональной составляющей национального проекта «Жилье» 28.07.21

Обращаясь к руководству профильного министерства и органов местного самоуправления, Владислав Шапша подчеркнул: «Земля в населенных пунктах есть. Это факт. Другое дело — как она используется. Необходимо проработать действенные механизмы по вовлечению значительного объёма земли в новое градостроительство». В связи с этим глава региона поручил до конца года определить участки, на которых возможно жилищное строительство в ближайшей перспективе.