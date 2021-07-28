Вашингтон, , 18:20 — REGNUM Восемь организаций, относящихся к пенитенциарной системе Сирии, оказались под американскими санкциями, сообщили 28 июля в пресс-службе минфина США.

Мятежники в Сирии Freedom House

Также под санкциями оказались восемь физических лиц, причём один из них — гражданин Таджикистана, остальные — граждане Сирии. Из подсанкционных лиц пятеро, если верить американским данным, работают в сирийских разведслужбах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая Европейский союз продлил ещё на год свои санкции в отношении Сирии. Санкции были введены и продлены за «репрессии» со стороны властей Сирии в отношении «гражданского населения».

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