Вашингтон, 28 июля, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Восемь организаций, относящихся к пенитенциарной системе Сирии, оказались под американскими санкциями, сообщили 28 июля в пресс-службе минфина США.

Freedom House Мятежники в Сирии

Также под санкциями оказались восемь физических лиц, причём один из них — гражданин Таджикистана, остальные — граждане Сирии. Из подсанкционных лиц пятеро, если верить американским данным, работают в сирийских разведслужбах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая Европейский союз продлил ещё на год свои санкции в отношении Сирии. Санкции были введены и продлены за «репрессии» со стороны властей Сирии в отношении «гражданского населения».