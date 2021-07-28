Салехард, 28 июля, 2021, 18:15 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе скончались уже 468 пациентов с коронавирусом. Это на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщает Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 43 232 случая заражения коронавирусом. Это на 130 больше, чем сутками ранее. Госпитализированы 958 человек. Из них 111 находятся в тяжёлом состоянии, 40 подключены к аппаратам ИВЛ.

К утру 28 июля в регионе выздоровели 41 109 ковид-пациентов.