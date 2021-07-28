Киев, 28 июля, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Следственный судья неверно продлил срок меры пресечения главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку.

Zagittya.com.ua Виктор Медведчук

Об этом в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Первый независимый», заявила сегодня, 28 июля, адвокат политика Лариса Чередниченко.

Адвокат напомнила, что прокуроры и даже генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, согласовавшая ходатайство, просили судью продлить срок меры пресечения до двух месяцев.

«Что же сделал следственный судья? Продлил срок действия меры пресечения фактически еще на два месяца. Любому здравомыслящему человеку понятно, чем отличается смысловая нагрузка предлогов «до» и «на» — но следственный судья почему-то не видит разницы смысловой нагрузки между этими предлогами», — подчеркнула Чередниченко.

ИА REGNUM напоминает, что 13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку, обвиняемому в государственной измене. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест, а 9 июля суд продлил его до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку, поскольку тот решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ после решения заявили, что такие действия власти — «откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти». 30 июля должно состояться рассмотрение апелляции по данному вопросу.