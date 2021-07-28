Кёльн, Германия, 28 июля, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В рамках выставки индустрии видеоигр Gamescom 2021 будет представлена браузерная массовая многопользовательская игра (MMO) Summercamp of Doom. Об этом 28 июля сообщает журнал PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Особенность игры заключается в том, что она позволит виртуальным посетителям Gamescom познакомиться с более чем 120 инди-проектами. Они смогут перемещаться по виртуальному «конференц-залу», открывать для себя новые игры и общаться с участниками и гостями выставки.

Напомним, Gamescom 2021 пройдёт с 25 по 29 августа 2021 года. Конференция разработчиков Devcom начнётся раньше — 23 августа 2021-го.