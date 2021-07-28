Ялта, Крым, 28 июля, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Исполнитель Егор Крид почувствовал себя плохо во время концерта в Ялте. Об этом 28 июля пишет издание Elle Girl.

Igor Egor Егор Крид

Как отмечает издание, артист всё же вышел на сцену, несмотря на плохое самочувствие. «У меня началась какая-то проблема с сердцем, поэтому я вышел, ждал там скорую… Я хочу вам сказать, что у меня есть сейчас такая проблема в жизни и я пытаюсь с ней бороться… Вся моя жизнь превратилась в одну большую паническую атаку», — поделился со зрителями Крид.

Ранее Егор Крид заявил, что расставание с девушкой стало причиной появления у него панических атак. Пользователи Сети считают, что артист имел в виду окончание отношений с блогером Валей Карнавал.