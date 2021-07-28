Малоярославец, Калужская область, 28 июля, 2021, 18:55 — ИА Регнум. В Малоярославце Калужской области 28 июля установили восемь контейнеров для «сухой» фракции бытовых отходов. В ближайшее время на территории Малоярославецкого района планируется установить порядка 40 таких контейнеров, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областное министерство строительства и ЖКХ.

Фото ГП «КРЭО» Контейнеры для раздельного сбора мусора

Новые контейнеры предназначены для сбора мусора, не содержащего органических веществ: ПЭТ-бутылок, пластиковых флаконов, стеклотары, макулатуры, пленки, изделий из резины (за исключением автомобильных шин и камер) и металла. Внедрение раздельного сбора мусора в Калужской области проводится в рамках регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» с середины 2019 года.

Впервые двухпоточная система, которая предусматривает сбор «сухой» и «смешанной» фракций отходов, была апробирована в Калуге и Обнинске. По информации регионального министерства строительства и ЖКХ, в муниципалитетах эксплуатируются более 700 контейнеров для сбора «сухого» мусора и более 30 контейнеров — для отходов батареек, градусников и люминесцентных ламп. Госпредприятие «КРЭО» установит до конца 2021 года ещё 1 500 контейнеров для раздельного сбора мусора.